Maden Deresi'nde sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor



- Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Maden Deresi'nin kenarında sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor. Sakarya ilinin Karasu ilçesinin sınırlarında yer alan deresi, şelalesi ile doğa severler için güzel ve gezilmesi gereken bir yer olan Maden Deresi'nin kenarında ekipler sıcak su ve şifalı su ölçümü yapıyor. Daha önceden Maden Deresi'nde açık olan ve daha sonra kapanan şifalı suyu arama çalışmaları başladı.

450 metre derinliği inilecek olan yerde şifalı suyun çıkması umut ediliyor. Şifalı suyun özellikle sedef hastalıkları, mide ağrıları ve yaraların iyileşmesinde etkili olduğu belirtildi. Sakarya İl Özel İdaresi tarafından ihaleye verilen sondaj çalışması toplam 3 ay sonra sona erecek. Araştırmalar sonucunda yapılan ölçümlerde sıcak su ve şifalı suyun çıkması bekleniyor.

