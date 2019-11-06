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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü

Maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya döndü

Kavga anı

Polis Trafik Kazası Kamera Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Olay yerinde sıcak detaylar
-Yaralılar detay
-Olayı görüntüleyen gazetecilere müdahale anı
-Yaralıların ambulansa konulması
-Bir görgü şahidinin olayı anlatması

( KAHRAMANMARAŞ )- Bıçaklı sopalı kavga kamerada- Yaralı yeğenlerini unuttu olayı görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi ile Sandal Zade Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta 46 DS 135 plakalı otomobil ile 46 AS 113 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Maddi hasar yüzünden çıkan tartışma ise, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 3 kişi ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan kavgayı görüntülemek için olay yerinde bulunan gazetecilere, yaralıların dayısı olduğu öğrenilen bir kişi saldırma çabası polis tarafından engellendi. (OZR-
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