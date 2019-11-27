Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verdi

Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verdi

-Olay yeri genel ve detay görüntü

İlk Müdahale Hastane Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Yükselen 

--Hastane görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs kendi evini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince alevlerin arasından çıkarılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı binanın 1’inci katında ikamet eden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Serkan Y. (37), evde bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evi ateşe verdi. İkametten yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerce alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin ortasında kalan Serkan Y., ekiplerce dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen şahsa ilk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı. Serkan Y., vakit kaybedilmeden ambulans ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerince yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı