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( KONYA ) Madde bağımlısı şahıs babasını tabancayla vurdu KONYA



- Konya’da madde bağımlısı şahıs babasını tabancayla vurarak yaralayıp, polis merkezine teslim oldu. Olay, merkez Karatay İlçesi Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Mustafa Ş. ile babası Kadir Ş.(65) ile aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ş. babası Kadir Ş.’yi tabancayla vurarak yaraladı. Bacağından ve sırtından yaralanan Kadir Ş. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ş. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-AH-

