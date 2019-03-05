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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Madde bağımlısı şahıs babasını tabancayla vurdu

- Madde bağımlısı şahıs babasını tabancayla vurdu

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Merkezi Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Genel ve detay

( KONYA ) Madde bağımlısı şahıs babasını tabancayla vurdu KONYA

- Konya’da madde bağımlısı şahıs babasını tabancayla vurarak yaralayıp, polis merkezine teslim oldu. Olay, merkez Karatay İlçesi Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Mustafa Ş. ile babası Kadir Ş.(65) ile aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ş. babası Kadir Ş.’yi tabancayla vurarak yaraladı. Bacağından ve sırtından yaralanan Kadir Ş. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ş. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-AH-
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