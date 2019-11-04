Madde bağımlılığı ve zararları tiyatro ile öğrencilere aktarıldı

-OYUNU İZLEYEN ÖĞRENCİLER

-GENEL VE DETAYLAR

-oyundan parçalar

-metin karaman ve esin karakaya röpler



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla Valiliği, Muğla İl Eğitim Müdürlüğü, Muğla Hizmet Vakfı destekleri ve Narkotik Şube Müdürlüğünün ortaklığı ile Muğla'daki öğrencilere madde bağımlığı ve zararları tiyatro oyunu ile anlatılıyor. Profesyonel tiyatrocular tarafından Muğla Marmaris'te sergilenen oyun öğrenci ve öğretmenlerden tam puan aldı. Marmaris ilçesinde öğrencilerin yoğun ilgisi nedeniyle salon almadığı için 3 kez sahnelenen oyunda madde bağımlılığı ve zararları dramatik bir şekilde öğrencilere anlatıldı. İstanbul’dan gelen profesyonel ekip tarafından sahnelenen ‘Pembe aslında siyahtır’’ adlı oyunda İki farklı sosyal statüdeki gencin nasıl bağımlılık batağına düştüğü, ailelerinin bağımlılık batağına düşen çocuklarına nasıl davrandığı dramatize bir şekilde aktarıldı. Oyunda madde bağımlısı olan gençlerin acı sonları da işlendi. Oyunu izleyen öğrenciler, tiyatro sununda oyuncuları ayakta alkışladı. Oyunu izleyen öğrenciler "Çok etkileyici bir oyundu. Şimdi bizim başımıza böyle bir olay henüz gelmedi ama arkadaş çevremize bulunduğumuz ortamlardaki insanlara dikkat etmemiz gerektiğini oyunu izleyince daha iyi öğrendik’’ diye konuştular. Tiyatro grubu adına konuşan sanatçı Metin Karaman ise "Gençlerin bu illete bulaşmaması ve onları uyarmak bizim insanlık görevimizdir. Muğla Hizmet Vakfı ve Muğla Valiliği'ne Muğla Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz’’ dedi.

Kazım Uçkan'ın yazıp Metin Karaman'ın yönettiği 'Pembe aslında siyahtır' adlı oyunda sahne alan yetenekli sanatçılardan Esin Karakaya’nın da olduğu ekipte Ebru Karaman, Ömür Akkan, Metin Karaman, Suat İnal ve Muhlis Asan bulunuyor. Oyunda müptela gencin annesi rolündeki tecrübeli tiyatro sanatçısı Esin Karakaya ise "Marmaris’te 'Pembe aslında siyahtır' madde bağımlılığına hayır deme amacıyla hazırlanmış olan bu oyunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum’’ dedi.

(DK-İK-Y)



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