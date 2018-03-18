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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Madde bağımlıları kullanılmayan fabrikayı kül etti Haberi

Madde bağımlıları kullanılmayan fabrikayı kül etti Haberi

Yanan Fabrika

Tekstil Fabrikası Fabrika İmalathane Hayvan Yangına Müdahale 

-İtfaiye Ekipleri
-Çevreden Görüntüsü
-Lodosta yürüyen vatandaşlar
-Devrilen çöp koyteynerleri

( BURSA -HD)- Lodos sebebiyle büyüyen yangında eski fabrika küle döndü BURSA

- Bursa'da madde bağımlılarının sebep olduğu yangında metruk bir fabrika küle döndü. Lodos sebebiyle yangın güçlükle söndürülebildi. Osmangazi ilçesinde tabakhaneler bölgesinde bulunan eski tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Madde bağımlılarının yol açtığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Bitişiğinde kimyevi madde imalathanesi ve küçükbaş hayvan çiftliği bulunan boş fabrika alevlere teslim oldu. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Lodos sebebiyle yangın güçlükle söndürülebildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Öte yandan lodos şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar yolda yürürken zor anlar yaşadı. Çöp konteynerlerinin devrilmesi sonucu çöpler çevreye saçıldı.
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