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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Madde bağımlığına karşı ülkücüler harekete geçti Haberi

Madde bağımlığına karşı ülkücüler harekete geçti Haberi

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-Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran açıklaması

( GAZİANTEP )- Ülkü ocakları tarafından "Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme" projesi hayata geçirildi. GAZİANTEP

- Gaziantep Ülkü Ocakları uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme’ adlı bir proje başlattı. Proje ile aileler uyuşturucu madde bağımlığına karşı bilinçlendirilerek, bağımlı gençlere sosyal destek verilecek. Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran, yaptığı basın toplantısı ile projeyi kamuoyuna tanıttı. Projede, madde bağımlısı olmuş bireylerden ziyade risk grubunda olan gençlere ve bu gençlerin ailelerinin bilinçlendirilmesine yönelik olduğu belirten Yozbatıran, Gaziantep merkezli başlayacak projede öğretmenlerden akademisyenlere, öğrencilerden esnaflara kadar her yaştan kişinin görev alacağını ifade etti.
Proje kapsamında AR-GE ekibinin oluşturulduğunu da anlatan Yozbatıran, "Gaziantep’te madde bağımlılığı anlamında bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Ve bu sorunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda daha büyük sıkıntılar olmadan önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bu madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı sadece ülkemizin değil dünya genelinde yaşanan en büyük sorunlardan birisidir. Biz bu anlamda bir AR-GE ekibi kurduk. Ve bu ekibin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde resmi kurumlardan aldığımız verilerden sonra gördük ki hem ülkemizde hem Gaziantep’te bu anlamda bir sıkıntı var" dedi.
“Bu konuyu bugün ötelersen yarın geç olabilir“ Madde bağımlılığı ile erken mücadeleye başlamanın önemli olduğunu vurgulayan Yozbatıran, “Gün geçtikte madde bağımlılığı ailemize ve çevremize daha fazla nüfuz etmektedir. Bugün bu konuyu ötelediğimiz takdirde yarın çok geç olacağını düşünmekteyiz. Ekibimiz ile birlikte bu konu hakkında çalışmalara başladık. Uzun görüşmelerin ardından böyle bir proje oluşturduk. Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışma alanlarını gözeterek, bu faaliyetleri planladık. Bu faaliyetleri kısa bir süre içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu projede bir çok resmi kurumla birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz“ diye konuştu.
Hedef kitlesi 18 ile 20 yaşındaki gençler ve aileleri olan proje kapsamında ailelere eğitimler verilerek, çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle bağımlı gençlere sosyal destek verilecek.
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