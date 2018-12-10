- Macron:“Ekonomik ve Sosyal OHAL’deyiz” - “Bu Hafta İçerisinde Önemli Kararlar Vereceğim'



- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler’in gösterisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomik ve sosyal OHAL’deyiz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün sendikalar ve işveren örgütleri temsilcileriyle görüştü. Macron, görüşmenin ardından canlı yayında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Macron, açıklamasına "Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Bu hafta içerisinde önemli kararlar vereceğim" sözleriyle başladı.

Sorumluluğu aldığını belirten Macron, "Söylediklerimle bazılarınızın canını yaktığını biliyorum. Bu akşam size çok açık olmak istiyorum. Eğer savaştıysam ülkemize hizmet etmek için ve onu sevdiğim içindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın ekonomik ve sosyal olağanüstü halde olduğunu belirterek, ülke çapında daha fazla çalışılması, üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Asgari ücret 2019 yılından itibaren 100 euro artacak. Fazla mesai, vergiler ve harçlar olmadan ödenecek. Haysiyetle yaşayabileceğimiz bir Fransa istiyoruz" ifadelerini kullanan Macron, “Ayda 2 bin euronun altında kazanan emeklilere yönelik sosyal güvenlik vergisindeki artışı 2019'da iptal ediyorum. Bu haksızlıktı" diye konuştu.

Halkın davasını meşru bulduğunu ve halkın çaresizliğini anladığını dile getiren Macron, şiddetin kabul edilmez olduğunu ifade ederek, “Bu çaresizlik dünden kalma değil, 40 yıllık bir çaresizlik” şeklinde konuştu.

Kaldırdığı zenginlik vergisini geri getirmeyeceğini söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, “Bu vergi 40 yıldır vardı ve işe yaramadı” dedi.

“Hep birlikte her şeyden önce görevimizi belirlemeliyiz” diyen Macron, halkı çalışmaya, üretmeye, öğrenmeye, iklim değişikliği için alışkanlıklarını değiştirmeye davet etti. Belediye başkanları ile tek tek görüşeceğini ifade eden Macron, “Şirketlerden çalışanlarına yıl sonu ikramiyesi ödemelerini isteyeceğim" dedi.

Hiçbir şeyin eskisine dönmeyeceğini belirten Macron, “Bugün tarihi bir gün” ifadelerini kullandı. Macron, “Tek mücadelem sizin için. Tek mücadelemiz Fransa için. Yaşasın Fransa” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Sarı Yelekliler" hareketine karşı önlem almak amacıyla işçi sendikaları ile bugün bir araya gelmişti. Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Emek Konfederasyonu Genel Sekreteri Philippe Martinez, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, Sendikalar Birliği Federasyonu Başkanı Bernadette Groison'un yanı sıra Başbakan Edouard Philippe, Tarım Bakanı Didier Guillaume, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Bütçe Bakanı Gerald Darmanin, Çevre Bakanı Francois de Rugy, Hükümet Sözcüsü Benjamin Grıveaux, Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Belediye Başkanları Birliği Francois Baroin, Senato Başkanı Gerard Larcher katılmıştı. Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ve daha sonra Macron hükümetine yönelik isyana dönüşen "Sarı Yelekliler"in eylemleri sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Protestolar konusunda uzun süre geri adım atmayan Macron hükümeti, halkın öfkesini dindirmek için geçen hafta akaryakıt zamlarını iptal etti. Eylemcilere sonradan katılan lise öğrencileri, ambulans şoförleri ve çiftçiler, vergilerin düşürülmesini, asgari ücretin artırılmasını ve emeklilik haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.

