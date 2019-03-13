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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Macron'dan Afrika'ya terörle mücadelede iş birliği çağrısı - ADDİS ABABA

Macron'dan Afrika'ya terörle mücadelede iş birliği çağrısı - ADDİS ABABA



: - Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed'in basın toplantısı - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in konuşmasıADDİS ABABA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin terörle mücadelede Afrika ile iş birliğini kuvvetlendirmek istediğini söyledi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya'yı ziyaret eden Macron'la başkent Addis Ababa 'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde bir araya geldi.Baş başa görüşen ikili toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Macron, ülkesinin Afrika'yla terörle mücadelede iş birliğini kuvvetlendirmek istediğini ve bugünkü toplantıda bu konunun ele alındığını kaydetti.
Komisyon Başkanı Muhammed ise toplantıda Fransa ve Afrika Birliği arasındaki stratejik ortaklık konusunun değerlendirildiğini belirtti.
Macron, dün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le yaptığı görüşmenin ardından Etiyopya ile savunma alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade ederek, Fransız askerlerinin Etiyopya ordusuna eğitim vereceğini açıklamıştı.

Strateji Terörle Mücadele Basın Toplantısı Toplantı Basın Mensupları 

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