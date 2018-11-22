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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Maceracı' programının sunucusu FETÖ’den gözaltına alındı

'Maceracı' programının sunucusu FETÖ’den gözaltına alındı

Emniyetten detay görüntü

Televizyon Hastane Trol 

-Şahsın arşiv görüntüsü

( ERZİNCAN -EK) ERZİNCAN

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, Erzincan'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı sonrası Murat Yeni, dün İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Dün gece Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Murat Yeni, ifadesi için Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Murat Yeni'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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