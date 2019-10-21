'Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var' - İSTANBUL
"Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var" - İSTANBUL - Macaristan Milli Bayramı kapsamında verilen resepsiyondan görüntüler - Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'in konuşması - Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'in konuşması - İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir'in konuşması İSTANBUL (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
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