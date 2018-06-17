-Mehmet İnceoğlu

-Fadıl Başar röp



( BUDAPEŞTE ) - Macaristan’da Türk vatandaşları sandığa gitti BUDAPEŞTE



- Macaristan'daki Türk vatandaşı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Budapeşte’de oylarını kullanıyor. Macaristan’da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

2 bin 100 seçmenin kayıtlı olduğu Macaristan'da seçmenler, oylarını kullanabilmek için Büyükelçilik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanmak için bir saati aşkın beklemek zorunda kalan seçmenler bugün yerel saatle 21.00'e kadar oylarını verebilecek. Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Macaristan başkanı Mehmet İnceoğlu İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Budapeşte’de tek gün olarak belirlenen oy verme işlemlerinde sabah 09.00-21.00 arası gerçekleştireceğini, yaklaşık 2 bin 100 seçmenin olduğu Macaristan’da katılım oranın çok yüksek olacağını tahmin ettiğini söyledi.



İnceoğlu, “Vatandaşlarımız demokratik haklarını en iyi şekilde kullanacaklarını görüyoruz. İnşallah bu seçim heyecanı bayram heyecanıyla beraber iyi bir sonuçla bitirmiş oluruz. Vatanımıza milletimize Allah hayırlı uğurlu eylesin seçim çalışmalarını ve sonuçlarını’’ diye konuştu.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komisyonu Üyesi Fadıl Başar ise, Türk siyaset hayatını dışarıda yaşayan Türkler olarak söz sahibi olmasının gerçekten çok güzel bir olay olduğunu, oylarını kullanmak için Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği’nde bulunduklarını, 2 bin 100 Türk vatandaşının Macaristan’da oy kullanacağını, hem Ramazan Bayramı’nın hem de seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

