- Macaristan’da Ramazan Bayramı Coşkusu Haberi



- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Ramazan Bayramı coşkusu ve mutluluğu yaşanıyor. Macaristan'da yaşayan farklı milletlerden Müslümanlar mescitlere koştu. Başkent Budapeşte'deki ona yakın mescidi Türkler, Macarlar ve farklı milletten Müslümanlar adeta hıncahınç doldurdu. Macaristan’da yaşayan Türklerin iki mescidi de Ramazan Bayramı namazıyla dolup taştı. Macaristan Türk İslam ve Kültür Derneği’nin mescidi ve Yaşayan Anadolu Vakfı’nın mescidine koşan Türk ve diğer milletlere mensup Müslümanlar namazlarını eda ettiler. Ramazan Bayramı namazını kıldıran Macaristan Türk İslam ve Kültür Merkezi hocası Hasan Hüseyin Doğan, gurbet ellerde Ramazan ayının geçirilmesinin buruk olduğunu, ancak buna rağmen 30 gün boyunca oruçlarını tutarak bugün bayram namazına kavuşan insanların huzur ve mutluluklarının gözlerinden belli olduğunu söyleyerek herkesin bayramını tebrik etti. Ramazan Bayramı namazını eda eden Müslümanlar hep birlikte bayramlaştılar. Bayramlaşmanın ardından kahvaltı yapıldı. Bayram namazının ardından İHA muhabirine konuşan Uluslararası Demokratlar Birliği (IUD) Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, öncelikle Macaristan’da yaşayan vatandaşların ve Türk İslam aleminin bayramını tebrik etti. İnceoğlu, “İnşallah güzel bir Ramazan dönemi geçirmişlerdir. Bu dönem seçim dönemini yaşadığımızdan dolayı daha farklı bir heyecan yaşadık. Pazar gününe hazırlığımızla beraber bu bayramın iki bayram olarak yaşanmasını ümit ediyorum. Bir siyasi temsilci olarak Pazar günü yapılacak olan seçimlerde oylarını mutlaka kullanmalarını ümit ediyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı ve bereketli seçim olur" diyerek sözlerini tamamladı.

