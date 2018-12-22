- Macaristan’da binlerce kişi ‘Köle Yasası’ karşıtı gösteri yaptı



- Macaristan’da hükümete karşı gösteriler bu gece geç saatlere kadar başkent Budapeşte’de devam etti. Macaristan’da hükümeti oluşturan Genç Demokratlar Partisi (FİDESZ) tarafından çıkarılan ve büyük tepki çeken ‘köle yasası’ diye anılan düzenlemenin ardından Başbakan Viktor Orban’ı protesto eden binlerce eylemci gösterilerini bu gece de Budapeşte’de sürdürdü. Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’in bu yasayı 20 Aralık günü imzalamasının ardından deliye dönen muhalefet partililer birleşerek bu gece Budapeşte’de büyük bir gösteri düzenlediler. Macaristan Parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi buradan Aslanlı Köprüye, daha sonra ise Budin Kalesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyerek Macar Cumhurbaşkanı Janos Ader’i protesto etti. Macaristan’da işçilerin aleyhine düzenlemeler getiren ve 19 Aralık Çarşamba günü meclisten geçen yeni iş kanununa tepkilerin süreceğini dile getiren göstericiler, başkent Budapeşte’de -1 derece soğuğa rağmen binlerce kişiyle yollara döküldüklerini, kanunun geri çekilene kadar gösterilerin devam edeceğini söylediler. Daha önce yıllık 250 saat olan, ancak yeni düzenleme ile şirketlerin çalışanlarından yılda 400 saate kadar fazla mesai yapmasını ve haftada 6 gün çalışmayı talep edebiliyor. İşverenlere ise bu mesai ücretlerini 3 yıla kadar geciktirebilmeleri hakkı tanıyor. Muhalefet çalışanların sömürüleceği gerekçesiyle yeni iş kanununu ‘köle yasası’ olarak nitelendiriyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban bugün yaptığı açıklamada, gösterilerin arkasında ünlü para cambazı Yahudi asıllı George Soros’un olduğunu, aslen Macar olan Amerikalı milyarder Soros’un daha önce de bazı Avrupa ülkelerinde hükümeti devirmek için para desteği yaptığını söyledi.



(MBŞ-MÇ-Y)

