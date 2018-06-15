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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- Macaristan’da Bayram Coşkusu

- Macaristan’da Bayram Coşkusu

Macaristan'da bayram namazı

İslam Bayram Coşkusu Bayram Namazı Başkent Acarlar 

-Uluslararası Demokratlar Birliği (IUD) Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu'yla röp

( BUDAPEŞTE ) - Macaristan’da bayram coşkusu BUDAPEŞTE

- Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için mescitlere koştu. Budapeşte'de Ramazan Bayramı coşkusu ve mutluluğu yaşanıyor. Macaristan'da yaşayan farklı milletlerden Müslümanlar mescitlere koştu. Başkent Budapeşte'de Türkler, Macarlar ve farklı milletten Müslümanlar, ona yakın mescidi doldurdu. Macaristan Türk İslam ve Kültür Derneği’nin mescidi ve Yaşayan Anadolu Vakfı’nın mescidine koşan Müslümanlar namazlarını eda etti. Bayram namazını kıldıran Macaristan Türk İslam ve Kültür Merkezi hocası Hasan Hüseyin Doğan, herkesin bayramını tebrik etti. Doğan, Ramazan ayının gurbet ellerde buruk geçtiğini, ancak buna rağmen 30 gün boyunca oruçlarını tutarak bugün bayram namazına kavuşan insanların huzur ve mutluluklarının gözlerinden belli olduğunu söyledi.

Bayram namazı sonrası cemaat bayramlaşarak, toplu kahvaltı yapıldı. Bayram namazının ardından Macaristan’da yaşayan vatandaşların ve Türk İslam aleminin bayramını tebrik eden Uluslararası Demokratlar Birliği (IUD) Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, ‘‘İnşallah güzel bir Ramazan dönemi geçirmişlerdir. Bu dönem seçim dönemini yaşadığımızdan dolayı daha farklı bir heyecan yaşadık. Pazar gününe hazırlığımızla beraber bu bayramın iki bayram olarak yaşanmasını ümit ediyorum. Bir siyasi temsilci olarak Pazar günü yapılacak olan seçimlerde oylarını mutlaka kullanmalarını ümit ediyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı ve bereketli bir seçim olur’’ dedi.

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