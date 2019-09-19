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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştü - BUDAPEŞTE

Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştü - BUDAPEŞTE

- Macaristan Başbakanı Orban'ın, Çavuşoğlu ve diğer konuk bakanlarla sohbeti - Toplantıdan detaylarBUDAPEŞTE (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi - Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.

Beko Başkent 

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