- Macaristan Başbakanı Orban, Bakan Çavuşoğlu’nu kabul etti

-Aile fotoğrafı

-Bakanlar ayakta sohbet

-Toplantı



( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE



- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri Bakanlarını kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de temasları sürüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu Türk Konseyi üye ülkeleri bakanlarını kabul etti. Bakanlar, Orban ile aile fotoğrafı çektirdikten sonra görüşmeye geçti.

