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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Macar Milletvekili Devlet Televizyonundan Zorla Çıkarıldı

- Macar Milletvekili Devlet Televizyonundan Zorla Çıkarıldı

Arbede

( BUDAPEŞTE ) - Macar milletvekili devlet televizyonundan zorla çıkarıldı BUDAPEŞTE

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- Macaristanlı iki muhalif milletvekili, beş maddelik bildirilerini canlı yayında okumak için girdikleri Devlet Televizyonu MTVA’dan zorla çıkarıldı. Macar milletvekilleri Bernadett Szel ve Akos Hadkosy, geçtiğimiz gün 5 maddelik bildirilerini okumak için devlet televizyonu MTVA’nın binasına girdi. Milletvekilleri, bildirilerinin video kaydının yayınlandığından emin olmak için gece boyunca televizyon binasından ayrılmadı. Sabah saatlerinde, milletvekilleri, çalışma alanlarına girmeye çalışınca bina güvenliği polisi çağırdı. Çalışma ofisine giren milletvekilleri çalışanların işlerini sabote edince çalışanlar ve milletvekilleri arasında arbede çıktı. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, “Sabah saatlerinde milletvekilleri çalışma alanlarımıza girdiler. MTVA çalışanlarını taciz edip koridor boyunca çalışanları kovaladı. Televizyon yayınını sabote etmeye çalıştılar ve bizi sokaktaki binlerce insanı binaya sokmakla tehdit ettiler” denildi. Televizyon binasına polislerin gelmesi üzerine iki milletvekili Szel ve Hadkosy zorla binadan çıkartıldı. Milletvekillerinin, Macaristan’da yeni yürürlüğe giren ve “köle yasası” olarak bilinen çalışma yasasına karşı olduğu bildirildi.
Yeni yasaya göre çalışanların iş saatleri, haftalık 8 saat daha arttırılabilir.
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