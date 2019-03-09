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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Cenazeden detay

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-aileden detay
-cenaze namazından detay
--ARŞİV-
-Okuldan detaylar
-Acilden detaylar
-Çocuğun fotoğrafları

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beden eğitimi dersinde maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 11. Sınıf öğrencisi Emirkan Erişoğlu (17) gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde arkadaşları ile beden eğitimi dersinde maç oynadığı sırada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Emirkan Erişoğlu (17) Yenice ilçesi Yamaç köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Gözyaşlarına boğulan anne ve baba Erişoğlu cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları tarafından teselli edildi. 17 yaşındaki gencin cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Yenice Kaymakamı Muhammet Evlice, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, KARDEMİR çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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