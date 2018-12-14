Maaşı çalınan Hüseyin dedeyi sevinçten ağlatan yardım

-Burada yatağa uzanması

-Kaldığı yerin genel görüntüsü

-Yaradan'ın yaya olarak kahvehaneye gelmesi

-Burada oturup çay içmesi

-Seyfettin Selim ile telefonda görüşmesi

-Kartının nasıl alındığını anlatması

-Paranın teslim edilmesi

-Yaradan'ın parayı alması

-Yüzünün gülmesi

-Gözyaşı dökmesi

-Teşekkür etmesi

-arşiv görüntüler



( ADANA -ÖZEL) - Adana’da yaşlılık maaşı çalınan 74 yaşındaki Hüseyin Yaradan’a Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yardım eli uzattı - Hesabına gönderilen parayı alan Hüseyin dede sevinç gözyaşı döküp, hayırsevere teşekkür etti ADANA



- Adana’da yaşlılık maaşı çalınan 74 yaşındaki Hüseyin Yaradan’a Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yardım eli uzattı. Hesabına gönderilen parayı alan Hüseyin dede sevinç gözyaşı döküp, hayırsevere teşekkür etti. Merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşında bastonla güçlükle yürüyen Hüseyin Yaradan’ın, 540 TL yaşlılık maaşı geçtiğimiz günlerde çalındı. Tek başına bir evin damındaki derme çatma odada kötü şartlarda yaşayan Yaradan, bir ay boyunca ne yapacağını düşünmeye başladı.

Yaradan’ın maaşının çalınmasıyla ilgili haber üzerine harekete geçen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, yaşlı adamın durumuna çok üzülerek bu ayki maaşı tutarında ona para yardımı yaptı. Selim, telefonla görüntülü olarak Yaradan’ı arayarak onunla sohbet etmek istedi. Ancak Yaradan’ın kulağı az işittiğinden güçlükle sohbet edebildi. Seyfettin Selim, konuşmasının ardından Yaradan’a bir maaş tutarında 550 lira para gönderdi. Hüseyin Yaradan, çalışamadığı için para olmadan bir ay ne yeyip ne içeceğini düşünürken bir anda yardımsever birinden para gelmesiyle çok sevindi. Parayı alınca yüzü gülen, sevinçten gözyaşı döken yaşlı adam, hayırsever Seyfettin Selim’e teşekkür etti. Yaradan, para çektiği kartı iki kişinin gelerek kendisinden aldığını, parasını da onların çektiğini söyledi.



Yaradan’ın kartı görevliler tarafından iptal edildi. Polis şimdi her yerde o şahısları arıyor.

