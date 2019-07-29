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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir belediyesine yürüdü Haberi

Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir belediyesine yürüdü Haberi

Üyelerin belediyeye gelişi

Misyon Toplantı Büyükşehir Belediyesi Allah Şili 

-Belediyede toplanış
-İçeride bekleyiş
-Başkanın açıklaması
-Genel ve detay

( ANTALYA )- Ulaşım esnafından bir hafta süre istenildi ANTALYA

- Antalya'da 70'e yakın ulaşım esnafı, 2 buçuk aydır maaşlarını alamadığı gerekçesiyle büyükşehir belediyesine yürüdü. Burada yapılan toplantıda, maaşların ödenmesi için otobüsçülerden bir hafta süre talep edildi. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, "Bir hafta süre verildi, önümüzdeki hafta iyi haberlerle tekrar görüşeceğiz" dedi.
Antalya Otobüsçüler Odası üyeleri yaklaşık 2 buçuk aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesine yürüdü. Aralarında 10 kişilik komisyon üyesinin de bulunduğu yaklaşık 70 kişilik ekip belediyeye geldi. Komisyonun belediye yetkilileriyle yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında Oda Başkanı Yasin Arslan üyelere açıklamada bulundu. "Değişiklikler yapılacak" Toplantı neticesinde kendilerine bir hafta süre verildiğini dile getiren Arslan, önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceklerini ve bazı değişiklikler yapılacağını aktardı. Arslan, "Sizin talepleriniz doğrultusunda geldik, görüşmemizi yaptık. Bir hafta süre istenildi, önümüzdeki hafta komisyonla birlikte tekrar görüşeceğiz. Biz sizinle her yere yürümeye varız. İnşallah önümüzdeki hafta iyi haberlerle tekrar görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

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