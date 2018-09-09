Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Lütfi Elvan, 'Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü'

Lütfi Elvan, 'Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü'

Elvan'a köylü kadınlar tarafından çiçek takdimi

Hatıra Fotoğrafı Dirayet Köylü Kadın Hükümet Manipülasyon 

-Elvan'ın konuşması
-Takımlarla fotoğraf çektirmesi
-Açılış kurdelesinin kesimi
-Başlama vuruşu yapılması
-Seyirciler ve maçtan kısa görüntü

( MERSİN ) Lütfi Elvan, "Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü" MERSİN

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü" dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesi Kayacı Mahallesi'ne kendi adının verildiği spor tesisinin açılış kurdelesini kesti. Açılışta konuşan Elvan, "Birtakım manipülasyonlarla bu millete diz çöktürebileceklerini düşünenler avuçlarını yalayacaklar. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, hükümetimizin dirayeti ve milletimizin gücüyle bu oyunların da üstesinden gelmeyi Allah'ın izniyle başaracağız" dedi.
Elvan konuşmasını şöyle sürdürdü, "Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü. Bundan sonrada görecek. Söz konusu vatan olduğunda bu milletin nasıl kenetlendiğini cümle alem görmüştür. Bizler milletiyle devletiyle hükümetiyle topyekün olarak dimdik Allah'ın izniyle ayaktayız. Diz çöktürmeye kimsenin de gücü yetmeyecektir. Artık gel denildiğinde gelen, git denildiğinde giden bir Türkiye yok. Türkiye'nin kendi doğruları var. Doğru bildiğimiz ne ise, milletimiz ne istiyorsa o sevgili kardeşlerim. Milletimiz ne diyorsa biz onu yaptık. Bundan sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. Birilerinin gücü varmış, şuyu varmış buyu varmış, hiç önemli değil. Bu aziz millet tarih boyunca hiçbir güç karşısında eğilmedi bundan sonrada asla eğilmeyecektir." Konuşmanın ardından Elvan açılış kurdelesini, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve davetlilerle birlikte kesti. Erdemlispor Kulübü Başkanı Mehmet Morgül tarafından Elvan'a forma ve atkı hediye edildi. Finalde karşılaşacak Esenpınar ve Ayaş takımları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Elvan maçın başlama vuruşunu da yaptı.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı