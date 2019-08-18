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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Lunaparkta kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklandı

Lunaparkta kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklandı

Yaralı uzman çavuşun hastanede sedye ile taşınması

Hastane Bıçaklı Saldırı Emekli Uzman Çavuş Uzman Çavuş Saldırı 

-Kızlarının babasının sedyesinin peşinden koşmaları
-Sedyede yatan uzman çavuş
-Yaralı Iraklının sedyede yatarken görüntüsü
-Hastanenin dış görüntüsü
-Gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişinin polis tarafından götürülmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da lunaparkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ve kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklanarak hastanelik oldular. Yaralanan uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinindeki fuar alanı mevkisindeki lunaparkta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan (53) ile Irak uyruklu Mohammed Saadı Hammeed A Bayatı (30) sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Emekli uzman çavuş Saffet Yıldırımcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinden kaçan ırak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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