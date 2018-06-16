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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Lunapark faciasında ölen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Lunapark faciasında ölen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından detaylar

Engelli Çocuk Cenaze Kamera Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı 

-Murat Boz’un fotoğrafı
--ARŞİV-
-Olay anına ait güvenlik kamerası

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybeden zihinsel engelli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı. Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesinde lunaparkta bulunan eğlence aracı balerinden düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki zihinsel engelli Murat Boz’un cenazesi, evinin bulunduğu Çerkezköy İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesine getirildi.
Cenazenin başında çeşitli dualar okunduktan sonra Minik Murat’ın cenaze namazı kılınmak üzere Çerkezköy Bahçeli Camiine getirildi.
Cenaze namazı sırasında hayatını kaybeden çocuğun yakınları yasa boğuldu. Lunapark faciasında ölen Minik Murat defnedilmek üzere Çerkezköy Bahçeli Mezarlığına götürüldü. Murat Boz’un Lunaparkta bulunan balerinden düşme anı, güvenlik kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
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