Lüleburgaz’da zehirlenen 1’i doktor 3 kişi İstanbul’a getirildi Video

-Ambulanstan görüntü

-Hastadan görüntü

-Hastanın indirilişi

-Özel kıyafet giyen doktorlardan görüntü

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kırklareli’nde akşam saatlerinde gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen yabancı uyruklu 2 kişi ile hastanede ilk müdahaleyi yapan doktor olmak üzere 3 kişi Sağlık Bakanlığı’na ait ambulanslar ile İstanbul’a getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Ahmetbey beldesinde meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen M.M. ve Türk vatandaşı Y.E. isimli hurdacılar, hurda olarak aldıkları tüpü kestikleri sırada, tüpten çıkan gazdan zehirlendi. Zehirlendiklerini fark eden kişiler kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine geldi. 1’i doktor 3 kişi İstanbul’a getirildi Lüleburgaz Devlet Hastanesine gelen M.M., ve Y.E., burada Acil Servis’e alındı. Hastalara ilk müdahaleyi yapan doktor da gazdan etkilenince Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisi karantina altına alındı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı’na ait ambulanslara bindirilerek İstanbul’a getirildi.

Özel kıyafetlerle taşındı Ambulanslar ile İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen M.M., ve Y.E., ve ismi öğrenilemeyen doktor burada tedavi altına alındı. Hastaların ambulanstaki sevkleri esnasında yanında bulunan doktorların özel kıyafet giydiği görüldü.



