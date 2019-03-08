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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Lüleburgaz'da kadınlar günü kutlamaları Haberi

Lüleburgaz'da kadınlar günü kutlamaları Haberi

Kadınların davul zurna eşliğinde yürüyüşü

Erenli Kadınlar Günü Davul Zurna Irak 

-Genel ve detay görüntüler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ellerinde döviz ve pankartlarla biraraya gelen kadınlar davul ve zurnalar eşliğinde bir dizi etkinlikler gerçekleştirdi. Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi.
İlk olarak Lüleburgaz Belediye binası önünde toplanan kadınlara Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli gül dağıttı.
Ardından kadınlar önce Zübeyde Hanım Parkı'nda bulunan Zübeyde Hanım Büstü'nü çiçek attı, ardından Yeni Tören Alanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Kadınlar daha sonra kortej halinde ve davullar, zurnalar eşliğinde Kongre Meydanı'na yürüdü. Erkekler de yürüdü Kadınların İstanbul Caddesi üzerinden Kongre Meydanı'na yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlara eşlik eden erkek müzisyenlerin çaldığı şarkılara eşlik ederken, kadınlarla birlikte erkeklerin de yürüyüşe katıldığı görüldü.

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