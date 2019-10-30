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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lüleburgaz’da coşku dolu Cumhuriyet gecesi Video

Lüleburgaz’da coşku dolu Cumhuriyet gecesi Video

- Fener alayından genel ve detay görüntüler

Senfoni Fener Alayı Müzik Grubu Senfoni Orkestrası Resmi Tören 

-- Yürüyüşten genel ve detaylar
-- Kongre Meydanı'ndaki kutlamalardan genel ve detaylar
-- Senfoni Orkestrası'ndan genel ve detaylar
-- Mezzo soprano Natali Boğosyan ve bariton Murat Güney'den detay
-- Zeybek gösterisi
-- Yerel sanatçılardan detay
-- Şevval Sam konserinden genel ve detaylar

( KIRKLARELİ )- Önce fener alayı, sonra Şevval Sam konseri KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet’in ilanın 96’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Fener alayının ardından çeşitli sanatçılar ve senfoni orkestrasıyla birlikte ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Sam, sevilen şarkılarıyla Lüleburgazlılara keyif dolu gece yaşattı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yıl dönümü Lüleburgaz’da coşkuyla kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından Lüleburgaz İstanbul Caddesi’nde fener alayı düzenledi.
Binlerce Lüleburgazlı Kongre Meydanı’ndan başlayarak sırasıyla İstanbul, Fatih ve tekrar İstanbul Caddesi istikametinde ellerinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediyesi’ne ait araçtan yürüyüş sırasında marşların çalındığı fener alayı Kongre Meydanı’nda sona erdi. Senfoni orkestrası sahne aldı Fener alayının ardından Kongre Meydanı’nda kurulan sahneye şef Ardaşes Agoşyan’ın yönetimindeki senfoni orkestrası sahne aldı. Orkestra ünlü senfoni eserlerini seslendirdi. Orkestrayla birlikte mezzo soprano Natali Boğosyan ve bariton Murat Güney sahneye çıktı. İkili senfoni orkestrası eşliğinde yaptıkları düetle büyük beğeni topladı. Binlerce kişinin katıldığı 29 Ekim etkinliklerinde Lüleburgaz’ın müzik grubu Horanda da sahne aldı. Grup senfoni eşliğinde yöresel Rumeli müziklerini seslendirdi. Şevval Sam kulakların pasını sildi Gecenin sonunda ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Geceye siyah bir elbiseyle çıkan Sam, alaturka şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Şam’ın konserinin ardından etkinlikler sona erdi.
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