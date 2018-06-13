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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lüks villayı içki imalathanesine çevirdiler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirdiler

Operasyon yapılan eveden genel

Sahte İçki Akalan Alkollü İçecek İmalathane Kaçak İçki 

-evin içerisindeki içkiler
-evin deposundaki içki vidonları
-araçlara yüklenen içkiler
-şahısların evden çıkarılması

( MUĞLA )- Lüks villaya baskın düzenleyen polisler şok oldu MUĞLA

- Bodrum’da kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan lüks villaya Bodrum KOM gurup amirliğince baskın düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda 1 buçuk ton sahte içki ele geçirildi. Ortakent mahallesinde bir villa kiralayın 2 kişi lüks evi kaçak içki imalathanesine çevirdi. Yüklü miktarda etil alkol aldıkları tespit edilen şahıslar bir süre izlemeye alındı. Şahısların Ortakentte bulunan lüks bir villada yaşadıklarını tespit eden KOM ekipleri eve baskın düzenledi.
Yüzlerce şişe ve tonlarca kaçak içki ile yakalanan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Ramazan bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere yüzlerce şişe hazırlanmış sahte içki ele geçirildi. Evin deposunda bulunan vidonlar dolusu yaklaşık 1 buçuk ton etil alkol ve sahte içkiye polisler tarafından el konuldu. Kamyonete yüklenen alkollü içecekler Kom şubeye götürüldü. (EA-
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