Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler - İZMİR Haberi
- Polis ekiplerinin villaya gelişi ve operasyon anı (polis kamerası) - Polis ekiplerinin depoda arama yapması - Elektronik sigaralardan detaylar - Elektronik sigara imalathanesinden görüntüler - Elektronik sigara imalatında kullanılan malzemelerden görüntülerLüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler - İzmir 'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villada, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit ele geçirildi - Gözaltına alınan zanlının, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı müşterilerine ürünleri kargoyla gönderdiği belirlendiİZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir 'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villaya düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit bulundu.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Villa Kent Mahallesi'ndeki 3 katlı lüks bir villada çok sayıda kaçak elektronik sigara ile bu sigaralarda kullanılan imalatı yapılmış yüklü miktarda likit bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Gümrük kaçağı elektronik sigaralar ile üretilen likitlerin piyasaya sürüldüğü adresi tespit eden ekipler, villaya operasyon düzenledi. Villada ve evin önündeki bir araçta arama yapan ekipler, muhtelif markalarda 660 elektronik sigara ile şarj kablosu, adaptör, kartuş, pil, şişelenmiş likit, yaklaşık 3 ton likit imalatında kullanılan sıvı madde, etiket, boş şişe ve kapak gibi elektronik sigara ve likit imalatında kullanılan çok miktarda ürün ve malzeme ele geçirdi. - Villanın bodrumu imalathaneye çevrilmişVillanın bodrum katının depo ve imalathane olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, şişelenmiş likitlerin üzerine aroma isimlerinin yazıldığını tespit etti.Şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları müşterilerine satılan ürünleri kargoyla gönderdiği belirtildi.Villada bulunan şüpheli M.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlere mahkeme kararıyla el konuldu.
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