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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lüks rezidansta şok intihar...Kendini 15. kattan boşluğa bıraktı İzle

Lüks rezidansta şok intihar...Kendini 15. kattan boşluğa bıraktı İzle

olay yerinden görüntü

Kolon Kanseri Cep Telefonu Avcılık Sağlık Ekipleri Kanser Hastalığı 

-yerdeki cesetten görüntü
-bina detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir süre önce kanser hastalığını yendiği öğrenilen kişi, 15 katlı rezidansın en üst katından aşağıya atlayarak intihar etti. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Korupark Evleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen uyruklu 43 yaşındaki Refik Uygur, 15.katta yaşadığı lüks rezidansın penceresinden bilinmeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin belirlemelerine göre Uygur, olay yerinde can verdi. Uygur'un cesedi, polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Refik Uygur'un, bir süre önce kolon kanseri olduğu ve tedavi görerek hastalığını yendiğini, kendisini boşluğa bırakmadan önce cep telefonunu yola doğru fırlattığını tespit edildi. Polis ekipleri, Refik Uygur'un telefona kimle görüştüğünü ve kendisini neden boşluğa bıraktığını araştırıyor.
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