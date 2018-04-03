Lüks otomobilli trafik magandaları kamerada



- Sarıyer'de lüks otomobilli iki maganda trafiğin altını üstüne getirdi. Yolda drift yapan magandalar adeta terör estirirken,tehlikeli şovları sırasında az kalsın birbirlerine çarpıyordu. Lüks otomobilli iki maganda İstanbul’da trafiği birbirine kattı. Sarıyer’de Trafikte terör estiren magandalar birbirleriyle de çarpışma tehlikesi yaşarken, magandaların tehlikeli şovları kameralara yansıdı. Görüntülerde iki maganda drift yaparak hızla ilerliyor . Busırada iki araç birbirleriyle çarpışma tehlikesi yaşıyor. Öte yandan magandalardan biri bir başka noktada yine tehlikeli şovuyla ortalığı birbirine katıyor. (EY

