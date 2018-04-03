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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Lüks otomobilli trafik magandaları kamerada

Lüks otomobilli trafik magandaları kamerada

Drift anları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Lüks otomobilli magandalar trafiği alt üst etti İSTANBUL

Kamera Lüks Otomobil 


- Sarıyer'de lüks otomobilli iki maganda trafiğin altını üstüne getirdi. Yolda drift yapan magandalar adeta terör estirirken,tehlikeli şovları sırasında az kalsın birbirlerine çarpıyordu. Lüks otomobilli iki maganda İstanbul’da trafiği birbirine kattı. Sarıyer’de Trafikte terör estiren magandalar birbirleriyle de çarpışma tehlikesi yaşarken, magandaların tehlikeli şovları kameralara yansıdı. Görüntülerde iki maganda drift yaparak hızla ilerliyor . Busırada iki araç birbirleriyle çarpışma tehlikesi yaşıyor. Öte yandan magandalardan biri bir başka noktada yine tehlikeli şovuyla ortalığı birbirine katıyor. (EY
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