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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lüks otomobillerden panel hırsızlığı operasyonu - İSTANBUL

Lüks otomobillerden panel hırsızlığı operasyonu - İSTANBUL

- Hırsızlık anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleriLüks otomobillerden panel hırsızlığı operasyonu - FSM Köprüsü trafiğe kapatılarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da park halindeki lüks otomobillerin kontrol panellerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde son 6 ayda park halindeki 63 lüks otomobilin kontrol paneli ve led ekranının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.Çalıntı plaka kullanan şüphelilerin kimlikleri teknik ve fiziki takibin ardından tespit edildi.Polis, 7 Eylül'de şüphelilerin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü istikametine giden araç, polis ekiplerinin köprüyü trafiğe kapatması üzerine kaza yapınca durdu. Araçtaki Hünkar K. (27) ve Onur E. (26) yakalandı.Polis, hırsızlık olaylarına karıştığını tespit ettiği Fatih R'yi (25) de adresine düzenlediği baskınla yakaladı.Şüphelilerden Hünkar K'nin 64, Onur E'nin 76 ve Fatih R'nin 48 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin kullandıkları araçla park halindeki lüks otomobillerin yanına geldikleri, aracın camını kırarak kapıyı açtıkları ve yaklaşık 30 saniyede kontrol panellerini çalarak kaçtıkları görülüyor.Bir başka görüntüde de şüphelilerin lüks otomobilin yanına park ettikleri, otomobilin camını kırarak içinde bulundukları aracın camından diğer aracın camına girdikleri yer alıyor.

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Lüks Otomobil 

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