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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Lüks otomobile uyuşturucu operasyonu: 54 Kilo 800 gram eroin 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi Video

Lüks otomobile uyuşturucu operasyonu: 54 Kilo 800 gram eroin 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi Video

Şilanın otomobilde arama yapması

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri Polis Ekipleri Lüks Otomobil 

-Termosifona tepki vermesi
-Termosifonları sökmeleri
-Eroin paketleri
-Diğer detaylar

( VAN )- Otomobilde bulunan 2 adet termosifona zulalanmış 54 Kilo 800 gram eroin 8 kilo 490 gram afyon sakızı ele geçirildi VAN

- Van'ın Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından 27 plakalı lüks otomobilde bulunan 2 adet termosifonun içerisinde zulalanmış 54 Kilo 800 gram eroin maddesi ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 2 adet termosifon içerisine zulalanmış 108 paket halinde toplam 54 Kilo 800 gram eroin maddesi ile 11 paket halinde toplam 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak Ö.A. ve M.P. isimli 2 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
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