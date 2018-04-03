Lüks otomobilden torba torba esrar çıktı

-Otomobilden çıkan esrar poşetlerinin görüntüsü



( BURSA )- Esrarı buzdolabı poşetlerinde saklamışlar- Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi operasyonla yakalandı BURSA



- Bursa'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 6 kişi operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan 4 kişiye uyuşturucu maddeleri satan şebekeyi tespit eden Bursa Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların ev ve iş yerlerini belirledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda S.E.,B.Ö.,E.P.,İ.Ç.,Y.N.,ve S.B. isimli biri bayan 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerleri ile kullandıkları lüks otomobilde yapılan aramalarda buzdolabı poşetleri içerisine saklanmış yüklü miktarda esrar ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (DE-UGR-

