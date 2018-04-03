Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Lüks otomobilden torba torba esrar çıktı

Lüks otomobilden torba torba esrar çıktı

Zanlıların emniyetten çıkarılmaları

Buzdolabı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Lüks Otomobil 

-Otomobilden çıkan esrar poşetlerinin görüntüsü

( BURSA )- Esrarı buzdolabı poşetlerinde saklamışlar- Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi operasyonla yakalandı BURSA

- Bursa'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 1'i kadın 6 kişi operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan 4 kişiye uyuşturucu maddeleri satan şebekeyi tespit eden Bursa Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların ev ve iş yerlerini belirledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda S.E.,B.Ö.,E.P.,İ.Ç.,Y.N.,ve S.B. isimli biri bayan 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve işyerleri ile kullandıkları lüks otomobilde yapılan aramalarda buzdolabı poşetleri içerisine saklanmış yüklü miktarda esrar ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (DE-UGR-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı
Suudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleriSuudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleri
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı