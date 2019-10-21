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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı

Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı

Polisin otomobilde arama yapması

Polis Kaçak Sigara Kaçak Sigara Lüks Otomobil 

-Otomobilin her tarafından kaçak sigara çıkması
-Polisin sigaralara çıkarması
-Sigaralara el koyması

( ADANA )- Adana'da polisin şüphelenip durduğu otomobilin torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı ADANA

- Adana'da polisin şüphelenip durduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 uygulama alanında görev aldı. Polis, uygulama alanından geçen bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada bin 65 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis otomobilin torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve tütün çıkmasına şaşırdı. Polis otomobil sürücüsü S.B.'yi gözaltına aldı. (FKE-
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