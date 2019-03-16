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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lüks otomobilde can pazarı...Kaza yaptıkları araçtan kurtarılmayı böyle bekledi

Lüks otomobilde can pazarı...Kaza yaptıkları araçtan kurtarılmayı böyle bekledi

itfaiye ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden çalışması

Yaşlı Kadın Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Polis Ekipleri 

-araçlardan detay
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te dolu yağışından sebebiyle kayganlaşan yolda, 3 araç birbirine girdi. Can pazarının yaşandığı kazada, lüks otomobilde sıkışan kadın, sağanak yağışın altında kurtarılmayı bekledi. Araç içerisinde sıkışan kadın, başından akan kanlara rağmen, akrabasının sürekli ölüp ölmediğini sordu. Edinilen bilgiye göre Kaza saat 15:30 sıralarında Gaziantep Kilis karayolunda meydana geldi. Dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücü karşı şeride geçti. Bu sırada Kilis'ten Gaziantep istikametine gelmekte olan lüks otomobil ile kafa kafaya çarpışan kamyonet sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı fark eden bir başka bir kamyonet ise tarlaya yuvarlandı. Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsı sıkıştığı yerden çıkartarak hastaneye kaldırdı. Kamyonetin çarptığı lüks araçta sıkışan Fatma D. isimli kadın ise sağanak yağmur altında kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yolcu koltuğundan kurtarılmaya çalışılan yaşlı kadın, polis ekiplerine "Ahmet Yeter öldü mü" diye sordu. Uzun süren kurtarma çalışmasının ardından araçtan çıkartılan kadın, hastaneye kaldırılırken, dolu yağışı sebebiyle yaşanılan kazada 1 ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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