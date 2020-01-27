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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Lüks otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Lüks otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

kaza yapan arabalardan detay

İlk Müdahale Halk Otobüsü Sağlık Ekipleri Direksiyon Lüks Otomobil 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te lüks araç ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı kazada 1 kişi ölürken 7 kişi ise yaralandı. Muhammet Enes Karayılan idaresinde 27 ACR 683 plakalı lüks otomobil Karataş mahallesinde 404 nolu caddede direksiyon hakimiyetini kaybederek Salih A. Yönetimindeki 27 HO 141 plakalı Özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı, kazada halk otobüsünde bulunan Furkan Ç., Elmas K., Didem S., Semih K., Gönül Y., Ahmet Ö. Ve halk otobüsü sürücüsü Salih A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken lüks otomobilin sürücüsü Muhammet Enes Karayılan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (LO-SD-
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