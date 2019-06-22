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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lüks otomobil durağa böyle daldı

Lüks otomobil durağa böyle daldı

-OTOMOBİLİN DURAĞA DALMASI

Otobüs Durağı Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Direksiyon Lüks Otomobil 

--KAZADAN SONRA OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA - ÖZEL)- Durakta kimsenin olmaması faciayı önledi BURSA

- Bursa'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Gökdere meydanında meydana geldi. Yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda ilerleyen lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı. Otobüs durağını çarpıp parçalayan otomobil beton köprü ayağına çarparak durabildi. Kazada otobüs durağında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (BRK-MŞ)
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