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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Lüks minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Lüks minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KAZA YAPAN ARAÇ

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ


- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan lüks minibüs tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Ümit Deniz Koyuncu (21) yönetimindeki 34 NK 0637 plakalı lüks minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Taklalar atarak tarlaya devrilen aracın sürücüsü Deniz Koyuncu yaralanırken, yanında bulunan 21 yaşındaki arkadaşı Hamza Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HT-MK-Y)
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