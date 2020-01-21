Lüks evde tartışma seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi; 1’i ağır 2 yaralı

--Ekiplerin çalışmaları

--Yola saçılan cam ve eşyalar

--Evde inceleme yapılması

--Komşunun açıklamaları



( AYDIN )- Patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın ölüm kalım savaşı veriyor AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde, birlikte yaşayan çiftin yaşadığı lüks evden yükselen tartışma seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi. Evin harabeye döndüğü patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, ölüm kalım savaşı veriyor. Olay, dün gece Nazilli’nin Dallıca Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halı yıkama işiyle uğraşan ve aynı iş yerinden çalışan Fatih Alp Ürgen (41) ile Gamze Ak’ın (24) birlikte yaşadıkları dubleks evden önce tartışma daha sonra ise patlama sesi yükseldi. Şiddetli patlamanın neden olduğu sarsıntıyı deprem sanarak dışarıya fırlayan site sakinleri, iki katlı evin alt katının yanmakta olduğunu görünce itfaiyeden yardım istedi. Kapı ve pencereleri kırılan evde bulunan eşyalar, patlamanın şiddetiyle çevreye saçıldı. Evin mutfak bölümünde yaşanan patlamanın ardından başlayan yangın, kısa sürede salon ve diğer diğer bölümlerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kendi çıktı, kız arkadaşının öldüğünü söyledi Yangın sonrası harabeye dönen evde meydana gelen patlama sonrası kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan Fatih Alp Ürgen, kendisine yardım etmeye çalışanlara kız arkadaşı Gamze Ak’ın öldüğünü söyledi.



İtfaiye ekipleri tarafından evden yaralı olarak çıkartılan Ak ve Ürgen, ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne ardından ise İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Gamze Ak’ın vücudunun büyük bölümünde cam kesikleri ve yanıklar olması nedeniyle durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 4 tüpün patlamadığı evde, yanıcı madde izleri bulundu Patlamanın meydana geldiği evde yaşayan Ürgen ve Ak’ın sık sık kavga ettiği, dün gece de kavga ettikleri sırada patlamanın olduğu iddia edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yanıcı madde izlerine rastlanırken, yüksek basınç nedeniyle patlama meydana gelen evdeki 4 adet tüpünün ise kapalı olduğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



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