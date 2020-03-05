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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Lüks cipin çarptığı kamyon devrildi: 2 yaralı

Lüks cipin çarptığı kamyon devrildi: 2 yaralı

OLAY YERİNDEN DETAYLAR

( SİVAS )- Sivas’ta lüks cip ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı SİVAS

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 


- Sivas’ta lüks cip ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Üçlerbey Mahallesi Emniyet Sokak ile Zümrüt Sokak kesişimin de meydana geldi. Y.Ş idaresindeki 58 ABT 344 plakalı lüks cip ile M.İ idaresindeki 58 BV 929 plakalı kamyonet sokak kesiminde çarpıştı. Kazada cip kullanılmaz hale gelirken kamyonet yan devrildi, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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