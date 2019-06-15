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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lüks cip 6 otomobili ezdi, o anlar kamerada İzle

Lüks cip 6 otomobili ezdi, o anlar kamerada İzle

-Güvenlik kamerası-

Bild Kamera Irak 

-Araca çarpması
-Araçların üstüne çıkması
-Maddi hasar oluşturması
-Yola inmesi ve durması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Güngören'de bir sitenin otoparkında yaşanan kaza kameralara yansıdı İSTANBUL

- Güngören’de bir sitenin otoparkından çıkmaya çalışan lüks cipin sürücüsü bir araca çarptıktan sonra park halindeki 5 otomobili üstüne çıkarak ezdi. Film sahnelerini aratmayan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 06.20 sıralarında Güngören’de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde lüks cipine binen sürücü, sitenin açık otoparkından çıkmak istedi. Cipi ile manevra yapan sürücü park halindeki bir araca çarptı. Gaz pedalını bir türlü bırakmayan sürücü, otopark içerisinde park halinde olan bir aracın üzerine çıkarak 4 aracın daha üstünden gittikten sonra yola inerek durabildi. İlginç olay sonucunda 6 araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, film sahnelerini aratmayan o kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Lüks ciple 6 aracı biçti Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, lüks cip park halindeki bir araca çarparak sürüklüyor. Cip ardından otoparktaki araçların üstüne çıkıyor. Bir araçtan diğer araçların üstüne çıkan cip 5 aracı daha biçtikten sonra yola iniyor. Cip dururken, araçlarda maddi hasar olduğu görülüyor. (DCC-ÖFA
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