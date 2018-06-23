Lüks araçta uyuşturucu ele geçirildi - MUĞLA Haberi
- Dedektör köpeğin uuyuşturucu araması - Ekipler tarafından uyuşturucunun bulunması - Araçtaki 3 kişi gözaltına alındıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akkent mevkisindeki yol uygulamasında, şüphe üzerine lüks bir aracı durdurdu.Narkotik detektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, aracın tavanındaki klima bölmesinde 50 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan araçtaki B.Y, H.Ü. ve H.B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.