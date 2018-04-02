Lüks araçlarla drift yaparak trafiği birbirine katan magandalar yakalandı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Beykoz’da trafiği durdurarak tehlikeli drift yapan magandalar yakalandı. Beykoz Yeni Riva Yolu Caddesinde 3 lüks araç ışıklarda durdukları sırada trafiği kapatarak drift yapmıştı. Trafik magandaların tehlikeli şovu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 34 YL 6801, 34 KY 812 ve 34 BU 222 plakalı araçların sürücülerini tespit etti. E.K., C.O. ve M.B. adlı sürücüler adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca hepsine 940’ar lira idari para cezası kesildi ve ehliyetlerine geçici süre ile el konuldu. Beykoz Paşabahçe Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 sürücü serbest bırakıldı. (ÖY-

