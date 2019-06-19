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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lüks araçla göçmen kaçakçılığı - İZMİR Haberi

Lüks araçla göçmen kaçakçılığı - İZMİR Haberi

- Aracın takip edilmesi - Durdurulan araçtaki göçmenler - Polisin araç şoförüne sorular sormasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığı yapan 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.Sivil araçlarla devriye görevi yapan Urla Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuşçular ve Demircili mahalleleri arasında seyreden lüks minibüsü takibe aldı.Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen hareket eden minibüs, bir süre sonra yol kenarındaki çitlere çarparak durdu. Minibüsü terk edip kaçmaya çalışan sürücü M.K. (27) yakalanarak gözaltına alındı.Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Orta Afrika uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.Daha önce uyuşturucu tesirinde araç kullandığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla ehliyetine el konduğu belirlenen sürücünün jandarmadaki ifadesinde, Basmane semtinden Urla sahiline götürmek üzere düzensiz göçmenlerle 500 lira karşılığında anlaşma yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarma Uyuşturucu Akalan Yurt Dışı Mahkeme Kararı 

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