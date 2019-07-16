Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu İzle

Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu İzle

Aracın yanması

Kamera Cep Telefonu 

-Yanan araç
-İtfaiye
-Yerdeki paralar
-Adamın paraları toplaması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yanan paralar Kuzey Marmara otoyoluna saçıldı- Lüks otomobil yol ortasında alev alev yandı İSTANBUL

- Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevkiinde seyir halinde olan lüks araç bir anda yanmaya başladı.
Araç sürücüsü ile arkadaşı kendisini dışarı atarken, yanan araç içerisinde kalan 60 bin lira kül oldu. Yanan paralar yola saçılırken aracın sürücüsü Onur Erol olayın ardından gözyaşlarını tutamadı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Onur Erol ile beraberindeki bir kişi, çalıştığı iş yerine ait olan lüks bir araçla beraber yolda ilerliyordu. Araçtan henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı.
Araç sürücüsü dumanlar çıkan aracı yol kenarına park ederek araçtan kendisini dışarı attı. Fakat araç içerisinde bankaya yatırılmak üzere bekletilen 60 bin lirayı ise alamadı. Lüks araç yol ortasında alev alev yandı. Aracın içerisinde kalan 60 bin lira da araçla beraber küle döndü. Yanan paralar yola saçıldı. Sürücü, yola saçılan paraların bir kısmını toplamaya çalıştı. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Onur Erol olay karşısında gözyaşlarını tutamadı. Lüks aracın yol ortasında alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks araç alevli bir şekilde yanıyor, itfaiye müdahale ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Kataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 TutuklamaKataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 Tutuklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı