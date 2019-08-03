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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Lüks araca çarpan yaşlı sürücü kanlar içinde kaldı

Lüks araca çarpan yaşlı sürücü kanlar içinde kaldı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift Lüks Otomobil 

-Yaralanan sürücüden detay
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da, önündeki yabancı plakalı lüks araca çarpan yaşlı sürücü yaralandı. Kaza, Merinos batçığında meydana geldi. Araç takip mesafesini ayarlayamayan 16 ET 708 plakalı aracın sürücüsü Ziya Ümit Eter (68), önündeki Fransa plakalı lüks otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı kullanan Ümit Eter yaralandı. Araçta bulunan eşi Ayşe Fatma Nilgün Eter ise şans eseri yara almadı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çifte araçta müdahale etti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan Fransa DX-805-XH plakalı otomobilde maddi zarar meydana gelirken, yolcuları ise yaralanmadı.
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