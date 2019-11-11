‘Lüks araç’ şebekesine operasyon



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobilleri yurtdışından ucuza temin edip Türkiye’ye getirenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda çoğu galerici 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştirerek piyasa değerinden ucuza sattığı tespit edildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında önceki gün sabah Etiler, Florya, Fulya ve Şişli’de bulunan çok sayıda lüks oto galerisine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken soruşturma kapsamında yakalanan 15 lüks otomobile ise tedbir konuldu. Gözaltına alınan kişilerin milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştirerek piyasa değerinden ucuza sattığı tespit edildi.Öte yandan otomobillerden 15’sine yönelik tedbir kararı verildi.

Tedbir kararı verilen otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin ise sorgusu devam ediyor.



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