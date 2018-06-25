Lübnanlılar Alanya'ya denizden geldi

-Gemiden limana gelen turistlerden görüntü

-Bassam Hage'nin konuşması

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( ANTALYA )- Alanya’da kruvaziyer sezonu açıldı ANTALYA



- Lübnanlılardan oluşan 200 turisti taşıyan Orient Queen adlı lüks kruvaziyer gemisi, Alanya Limanı'na demir attı. Sezonun ilk kruvaziyeri olan lüks gemiden inen yolcuları Alanya muzu ve erik gibi ikramlarla karşılandılar. Beyrut’tan yola çıktıktan sonra Alanya Limanı’na demirleyen 172 mürettebatlı Orient Queen isimli gemi Lübnanlılardan oluşan 200 turist getirdi. Gemiden inen Lübnanlı misafirleri Alanya Belediyesi ve liman yetkileri tarafından karanfil, Alanya muzu ve erik gibi ikramlarla karşılandılar. Turistler Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek için gemiden indi. Bazı turistler ise tur otobüslerini tercih etti. Lüks geminin akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi. “Haftada bir olmak üzere 14 sefer olacak” AMC firmasının Alanya Temsilcisi Lübnanlı Bassam Hage, ilk seferde 200 kişi geldiğini aktardı. Hage,”Sonradan inşallah her hafta 300-350 kişi gelecek. ‘Orient Queen’ Alanya’ya haftada bir pazartesileri olmak üzere 14 sefer gelecek. Bu sene ve gelecek yıl Alanya ilk destinasyon olacak. Bu bizim için önemli. Çünkü rota, tanıtımlarda Alanya da gözüküyor. Ürdün, Kuveyt, Katar, Irak, Lübnan’da yapılan reklamlardan Alanya’yı tanıyorlar. Burada misafirler turlara katılıyor, alışveriş yapıyor. Bazen misafirler 2 hafta sonra yine geliyor. Çünkü burayı seviyorlar. Ben Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, yeni gemiler için destekledi ve yeni kanun çıkarılmasına yardımcı oldu. Bu da önemli. Her şey ilk sezondan güzel olacak. Orient Queen Alanya’dan Rodos’a gidecek. Sonrasında da Mikonos, Santorini, Marmaris Lübnan ve yeniden Alanya’ya gelecek. Bu bizim ilk projemiz. Bizim bir diğer hedefimiz de uçak. İnşallah Beyrut-Alanya seferini 45 dakikada gerçekleştireceğiz” dedi.



