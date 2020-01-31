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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Lübnanlı Öğrenciler, Abd'nin Sözde Yüzyılın Anlaşması'nı Protesto Etti

- Lübnanlı Öğrenciler, Abd'nin Sözde Yüzyılın Anlaşması'nı Protesto Etti

protestodan detay

( BEYRUT ) - Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti BEYRUT

Protesto Başkent İsrail Öğrenciler 


- Lübnanlı öğrenciler, başkent Beyrut'ta bir araya gelerek ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorunu için “Yüzyılın Anlaşması” olarak sunduğu sözde Orta Doğu barış planı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öğrenciler tarafından protesto edildi. Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına büyük tepki gösterirken, "Yaşasın Filistin", " ABD ve İsrail Müslümanların Düşmanı" gibi sloganları attı.
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